PSG : Pochettino accueille chaudement Sampaoli

Présent devant la presse ce mardi à la veille de la réception du PSG, Mauricio Pochettino a réagi à la venue de Jorge Sampaoli à Marseille.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain a souhaité la bienvenue à son compatriote, officiellement nommé à la tête de l’OM par Frank McCourt vendredi soir. « Logiquement, je le connais comme Argentin, je connais son travail à la tête de la sélection argentine et de la sélection chilienne. Je lui souhaite le meilleur, et bonne chance dans son travail. Je crois que je ne lui ai parlé qu’une ou deux fois, je ne le connais pas très bien, donc tout ce que je peux faire c’est lui souhaiter le meilleur dans son nouveau projet » a brièvement commenté Mauricio Pochettino, mettant la rivalité entre l’OM et le PSG de côté le temps de souhaiter la bienvenue à Jorge Sampaoli. L’ex-sélectionneur du Chili et de l’Argentine devrait s’asseoir sur un banc français pour la première fois le 10 mars à l’occasion de la réception du Stade Rennais à l’Orange Vélodrome dans le cadre d’un match en retard de la 22e journée de Ligue 1.