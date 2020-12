PSG : Pochettino à Paris, le choix du Qatar est parfait !

Dans : PSG.

Dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain va officialiser la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur.

Libre depuis son départ de Tottenham, le technicien argentin va succéder à Thomas Tuchel. Chez les supporters du PSG, la nomination d’un ancien joueur du club est accueillie avec bienveillance même si bien évidemment, aucun cadeau ne sera fait à Mauricio Pochettino comme cela a été le cas avec Laurent Blanc, Unai Emery ou encore Thomas Tuchel. Toutefois, le profil de l’Argentin est absolument parfait pour le Paris SG aux yeux de Lionel Letizi. Dans les colonnes du Parisien, l’ex-gardien parisien a donné son avis sur le probable futur entraîneur du PSG. Ancien partenaire de Mauricio Pochettino dans la capitale, l’actuel entraîneur des gardiens de but de l’OGC Nice est bien placé pour évoquer le sujet…

« C'est vraiment un bon mec. Il était fédérateur avec de belles valeurs humaines. Il n'était pas du genre à aboyer. Je me rappelle quelqu'un de calme et posé avec un discours réfléchi et sensé. Donc, on l'écoutait forcément. C'était le relais de Luis Fernandez. Aujourd'hui, il a le profil pour le PSG où il a gardé une belle image. Il a un vrai projet de jeu et partout où il est passé, ses équipes jouaient bien au ballon. Ses résultats lui apportent de la légitimité » a jugé Lionel Letizi, pour qui Nasser Al-Khelaïfi, l’Emir du Qatar et Leonardo ont effectué le bon choix en nommant Mauricio Pochettino. Pour rappel, le nom de Massimiliano Allegri avait également été évoqué. Mais la décision s’est finalement arrêtée sur l’ancien coach argentin de Tottenham, à la satisfaction d’un bon nombre de supporters.