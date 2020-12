PSG : Le retour de Pochettino est validé

Dans : PSG.

Après avoir connu les couleurs parisiennes en tant que joueur, Mauricio Pochettino va retrouver son ancien club, en tant qu'entraîneur cette fois-ci.

Sans club depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino va donc retrouver un banc en remplaçant Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Même s'il n'a pas encore été officiellement intronisé à la tête du club, le technicien travaille déjà activement sur le mercato. Alors que le nom de Massimiliano Allegri revenait avec insistance, c'est finalement Pochettino qui a été choisi par Leonardo et Nasser al-Khelaïfi. Didier Domi, ancien joueur du club, a côtoyé l'Argentin à Paris et à l'Espanyol Barcelone au début des années 2000. Au cours d'un entretien avec Le Parisien, il a salué le choix de la direction parisienne.

« J’adore l’idée qu’un ancien revienne à la maison, car il appartient déjà à la famille. Comme Leonardo, il apporte de la compétence tout en ayant le crédit de son passé au club. Il coche toutes les cases. Il a tout pour réussir : un bon relationnel avec les joueurs et une bonne organisation avec son staff. Il sait gérer la pression et ses idées du football collent avec Paris. Il a toutes les cartes en main » a expliqué l'ancien défenseur. Joueur du PSG entre 2001 et 2003, Pochettino retrouve donc un club qu'il connaît bien. Après avoir emmené les Spurs en finale de la Ligue des Champions 2019, le disciple de Marcelo Bielsa tentera de faire mieux en ramenant la Coupe aux grandes oreilles à Paris. Après avoir laissé une bonne image aux supporters en tant que joueur, nul doute qu'il marquerait définitivement l'histoire du club en cas de succès en tant qu'entraîneur.