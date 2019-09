PSG : Plus jeune et plus fort que Mbappé, Alves n’en revient pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Décidément, le Paris Saint-Germain risque de ne pas apprécier la dernière sortie médiatique de Daniel Alves.

Dans un entretien accordé à Business Insider, le latéral droit en a rajouté une couche sur le feuilleton Neymar. En effet, l’ancien Parisien, parti en fin de contrat cet été, a incité son ami à quitter le club de la capitale pour retrouver le bonheur au FC Barcelone. Et comme si cela ne suffisait pas, Dani Alves a privé Kylian Mbappé (20 ans) du statut de futur crack mondial. Lorsque le média américain l’a interrogé sur le nom du meilleur jeune talent, le Brésilien a plutôt cité l’un de ses compatriotes qui évolue en Espagne.

« Je dirais Vinicius Junior du Real Madrid, a choisi le latéral de São Paulo. Il y a certains joueurs qui sont nés avec le talent et c’est évident qu’il en fait partie. J’ai eu la chance de le voir jouer de près, avec le Brésil. Je suis sûr qu’on va beaucoup le voir et en entendre parler prochainement. » Auteur d’un superbe but contre Osasuna (2-0) mercredi, l’ailier de 19 ans est effectivement prometteur. Mais pour le moment, le prodige auriverde n’a pas l’entière confiance du coach Zinédine Zidane, contrairement à Mbappé…