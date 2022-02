PSG : Plus grave que prévu pour Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Touché sérieusement à la cheville fin novembre à Saint-Étienne, Neymar était annoncé forfait pour 6 à 8 semaines avec le PSG.

Ce sera forcément bien plus long puisque le Brésilien ne parvient toujours pas à faire des séances collectives entières, à un peu plus d’une semaine du match face au Real Madrid. Il n’y a aucune chance que le numéro 10 du PSG soit titulaire pour le choc de Ligue des Champions, alors que son retour est espéré dans quelques jours, et pourquoi pas avec quelques minutes face à Rennes en fin de semaine. Le Paris SG n’aura donc pas sa Dream Team au complet pour le match face au Real, même si Neymar pourrait bien être dans le groupe. Une façon de confirmer que la blessure du Brésilien, avec une lésion ligamentaire au passage, était loin d’être anodine. C’est ce que souligne Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche du clan Neymar, et pour qui l’ancien barcelonais ne pouvait pas revenir plus tôt.

Neymar sur le banc face au Real

« Le PSG ne souhaite pas prendre de risque avec Neymar, ni son staff personnel. La blessure de Neymar était plus grave que celle que l’on pensait. Il faut maintenant attendre 48 heures pour savoir quand il pourra reprendre l’entraînement collectif. On peut s’attendre à ce que Neymar joue face à Rennes, car il a besoin de temps de jeu, mais si cela n’est pas le cas il pourra au mois être disponible sans condition physique face au Real Madrid. C’est tout de même mieux de l’avoir que pas du tout », a livré Isabela Pagliari sur Europe 1. Un Neymar sur le banc de touche, c’est mieux que rien, mais si le PSG ne souhaite prendre aucun risque, il restera à savoir si cela vaut le coup de le faire entrer en jeu face au Real, dans un match à haute intensité, alors qu’il revient d’une très longue période d’absence.