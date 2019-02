PSG : Plus de 100ME pour Verratti, Paris et Al-Khelaifi prêts à dire non !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’un match XXL contre Nîmes samedi après-midi au Parc des Princes (3-0), Marco Verratti est tout proche de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est tout du moins ce que Paris-United affirmait en fin de semaine dernière. Dans ses colonnes ce lundi, le journal L’Equipe est moins affirmatif concernant la prolongation de celui qui est sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2021. Néanmoins, aucun risque de le voir partir lors du prochain mercato selon le quotidien national. Même si en interne, certains estiment qu'une vente de Verratti pourrait permettre au PSG de régler le soucis du fair-play financier.

« Au club, certains se disent que sa valeur marchande peut être une aubaine alors que le PSG va devoir vendre pour plus de 100 millions d’euros l’été prochain. Deux ans plus tôt, alors que le Barça le courtisait avec férocité, Verratti aurait adoré être transféré. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’y était opposé. Cette fois, il semble que ce soit le joueur lui-même qui n’ait plus trop envie de bouger. Au contraire, se murmure l’idée d’une prolongation de contrat. Pour l’heure, il est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2021. Si des discussions ont bien été entamées entre les deux parties, aucun accord définitif n’a été conclu » explique le média, qui referme donc l’idée d’un possible départ de Marco Verratti l’été prochain. A moins que le PSG soit dans une situation très préoccupante vis-à-vis du fair-play financier, et qu’il n’ait pas d’autre choix que de vendre son « petit hibou ».