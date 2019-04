PSG : Plus ça va, moins ça va... Riolo voit rouge pour Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Quasiment champion de France, le Paris Saint-Germain est en train de vivre une saison pénible. En effet, le club de la capitale a été éliminé en quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp, et a encore échoué dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Autant dire que même si le PSG peut terminer la saison avec deux titres, il s’agit là de l’une des pires saisons du club sous l’ère QSI selon Daniel Riolo, lequel a exprimé toute son inquiétude sur la situation actuelle du Paris SG, sur l’antenne de RMC.

« Au PSG j’ai l’impression que plus ça va moins ça va… je maintiens que c’est peut-être la pire saison de l’ère qatarie. Certains me disent que ce ce fût pire quand il n’y a pas eu le titre et la remontada. Non. Normalement, tu dois apprendre des erreurs du passé. Tu dois te servir des expériences. Tu peux constater aussi que cette saison-là Monaco avait des joueurs extraordinaires et donc une réelle adversité. Ensuite, il y a eu un mercato très lourd avec les arrivées de Neymar et Mbappé. Ces joueurs devaient t’assurer de ne pas être ridicule en Ligue des champions. Au moment de faire les comptes, il faut tout mesurer. Il ne faut pas juste prendre en compte le nombre de points, il faut prendre en compte l’évolution de l’histoire. A chaque fois qu’il y a de l’adversité, le PSG a du mal. Résultat, rien ne se passe, rien n’évolue » a regretté un Daniel Riolo, hyper inquiet pour l’avenir du club si rien n’évolue au sein de la direction sportive du club…