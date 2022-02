PSG : Platini envoie Mbappé à la Juventus Turin

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Un temps critique envers le Parisien Kylian Mbappé, Michel Platini est désormais sous le charme. L’ancien président de l’UEFA le considère comme le successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Et l’enverrait bien du côté de la Juventus Turin.

Légende du football français, Michel Platini ne serait pas surpris de voir Kylian Mbappé obtenir ce statut au fil de sa carrière. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne cesse d’impressionner match après match. A tel point que ses performances font de l’ombre à ses coéquipiers Neymar et Lionel Messi. Pour l’ancien patron de l’UEFA, inutile de chercher très loin l’héritier de l’Argentin et de Cristiano Ronaldo dans l’histoire du football.

« Mbappé ! Il est très fort, super rapide, a encensé Michel Platini dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. Aujourd’hui, il est au top. Je dirais à l'Avvocato (Gianni Agnelli, le président de la Juventus à son époque) : "Prenez Mbappé ! Si vous avez l'argent évidemment". » Apparemment, Michel Platini serait ravi de voir le Parisien rejoindre son ancien club. C’est bien la preuve que le vainqueur de l’Euro 1984 est totalement séduit par Kylian Mbappé, ce qui n’a pas toujours été le cas.

Quand Platini critiquait Mbappé

On se souvient qu’en 2019, à une époque où l’attaquant n’était pas aussi complet, Michel Platini lui avait reproché de baser uniquement son jeu sur qualités athlétiques. « Avec l’âge et l’usure de son corps, Mbappé comprendra que la vitesse n’est pas tout. Il jouera un peu plus au ballon. Et fera jouer les autres, avait commenté l’ex-international français. (...) Ça va, on a le temps, il a 20 ans, il a encore le temps d'aller très, très vite. » Près de deux ans plus tard, le champion du monde 2018 a amené beaucoup plus de diversité à son jeu. Du coup, même Michel Platini n’a plus rien à dire.