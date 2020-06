PSG : Pjanic douche les espoirs de Paris !

Dans : PSG.

Récemment, les noms de Milinkovic-Savic et de Bennacer ont circulé avec insistance au PSG. Mais en parallèle, Leonardo continue de négocier la venue de Miralem Pjanic.

Le milieu de terrain bosnien a de bonnes chances de quitter la Juventus Turin, une opportunité de marché que le PSG ne souhaitait pas laisser passer. Il y a plus d’un mois, le champion de France en titre s’est positionné pour tenter de recruter l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, Tuttosport affirme que Miralem Pjanic a refusé les offres récentes du PSG, mais également de Chelsea. Comme indiqué par Marca, le maître à jouer de la Juventus Turin ne rêve que du FC Barcelone, l’unique club susceptible de le faire bouger de la Juventus.

Pour le Paris Saint-Germain, il va donc falloir tourner la page et se concentrer sur les autres pistes, dont celles menant par exemple à Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) ou Ismaël Bennacer (Milan AC). Leonardo regrettera tout de même l’échec des négociations avec Miralem Pjanic puisqu’un éventuel deal avec la Juventus Turin aurait pu permettre à Paris de se débarrasser d’un indésirable. En effet, le champion d’Italie en titre n’était pas fermé à un échange qui aurait pu voir Julian Draxler ou Leandro Paredes poser ses valises chez la Vieille Dame. Ce ne sera donc pas le cas, à moins d’un improbable retournement de situation comme cela arrive parfois en période de mercato et notamment à Paris. L’espoir demeure tant que Barcelone et la Juventus Turin n’ont pas trouvé d’accord définitif pour le transfert de Miralem Pjanic…