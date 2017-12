PSG : Piqué révèle pourquoi Neymar va rester au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Tandis que la presse espagnole s'évertue à dire que Neymar va revenir le plus vite possible en Espagne, et même plus précisément au Real Madrid, Gerard Piqué est lui persuadé que c'est bidon. Proche de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, et auteur du fameux « se queda » au coeur du dernier mercato, le défenseur international espagnol du FC Barcelone avoue que le départ de Neymar au PSG avait été un rude coup, et il avoue que l'objectif du joueur brésilien n'est pas de revenir, mais de réussir son rêve avec le Paris Saint-Germain.

« Ma relation avec Neymar est très forte. Son départ a fait très mal au club. En tant qu’ami, je peux comprendre sa décision et pourquoi il a choisi de rejoindre Paris. J’ai essayé d’être juste avec lui mais je peux comprendre que certains fans soient déçus par la façon dont il est parti. Il est très difficile de trouver un joueur qui reste toute sa carrière dans le même club. On a besoin de motivation, de se battre pour de nouveaux challenges. Je savais que Neymar voulait le Ballon d’Or, il est donc normal qu’il signe au PSG où il est la principale star. S’il fait de bonnes choses en Ligue des champions et en France, il peut le gagner », a confié, dans le Telegraph, Gerard Piqué, qui sait qu'avec un tel objectif, Neymar va continuer au Paris Saint-Germain plutôt que se frotter à un CR7 au Real Madrid.