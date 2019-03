PSG : Pierre Ménès se mêle du dossier Neymar - Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Avec le retour de Zinédine Zidane sur son banc de touche, le Real Madrid s'apprête à vivre un prochain mercato estival agité.

La semaine dernière, Zinédine Zidane est revenu chez les Merengue pour relancer un nouveau cycle. Après cette saison blanche, durant laquelle le Real va perdre son triple titre en Ligue des Champions, vu que Madrid a été éliminé par l'Ajax dès les huitièmes de finale, le coach français devra apporter du sang neuf à un groupe vieillissant. Pour lancer une nouvelle dynamique, Zizou veut recruter de très grands joueurs, et ce sur toutes les lignes. Le nom de Kylian Mbappé revient alors avec insistance du côté de la capitale espagnole. Mais ceci n'est qu'un bruit de couloir, selon Pierre Ménès.

« Je ne pense pas que Neymar soit spécialement la tasse de thé de Zidane. Mbappé, c'est sûr. Mbappé a dit qu'il allait rester à Paris. Le garçon est assez solide dans sa tête pour ne pas changer d'avis comme ça. N'oublions pas qu'il n'a que 20 ans, il a le temps d'aller au Real ou ailleurs. Quand Zidane est revenu, ça devait être royal au bar, et au final, ils n'ont que 350 ME. C'est beaucoup d'argent, mais tu fais Mbappé, Hazard et rien d'autre. Je ne suis pas certain que le Real n'ait besoin que de deux joueurs », avoue, sur Canal+, le journaliste, qui estime donc que le Real ne fera pas son marché au Paris Saint-Germain l'été prochain. Les supporters franciliens peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles.