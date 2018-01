PSG : Pierre Ménès sait quand Emery peut sauter au PSG

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

En fin de contrat en juin prochain, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery devra prouver qu’il mérite une prolongation.

Bien évidemment, survoler la Ligue 1 ne sera pas suffisant aux yeux des dirigeants. Idem en ce qui concerne les coupes nationales. Ce qui intéresse encore et toujours la direction, c’est la Ligue des Champions. Avec les investissements réalisés l’été dernier, le club francilien souhaite franchir un cap et au moins atteindre les demi-finales, ce qui permettrait au technicien de voir son bail automatiquement prolongé d’un an.

Du coup, Pierre Ménès, sceptique sur les résultats obtenus, encourage vivement l’Espagnol à passer l’obstacle du Real Madrid en huitièmes de finale. « Unai Emery joue son avenir contre le Real parce que pour l’instant, il n’a pas prouvé qu’il était une valeur ajoutée pour le club, a prévenu le consultant sur Twitter. (…) Il a apporté quoi ? Que des défaites dans les matchs capitaux à l’extérieur. » Le coach parisien aura l’occasion de faire mentir son détracteur lors du match aller à Santiago Bernabeu le 14 février.