PSG : Pierre Ménès sait ce qui va relancer Paris

Dans : PSG.

Malgré la victoire face à Angers (1-0), les Parisiens ne se sont pas montrés très convaincants.

Sans Mauricio Pochettino, placé à l'isolement à cause du Covid-19, les Parisiens ont battu le SCO d'Angers sur leur pelouse (1-0) grâce à un but de Layvin Kurzawa en fin de match. Un succès qui permet au PSG de prendre la place de leader en attendant le résultat de l'OL face à Metz ce dimanche. Pourtant, à l'image de Kylian Mbappé, les champions de France ont été loin d'être rassurants. Empruntés physiquement, les joueurs de la capitale ont peiné à se montrer dangereux offensivement, ne cadrant que 3 tentatives. Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la prestation parisienne.

« Le PSG l’a emporté petitement à Angers, dans des conditions très difficiles, sous une pluie glacée et sur une pelouse dans un état plus que médiocre. Encore une fois, Navas a fait le boulot, sur une frappe de Capelle puis sur une tête plongeante de Diony. Finalement, Paris a emporté la décision sur quasiment la seule action offensive réussie par ses latéraux, avec un centre de Florenzi dévié et la jolie volée de Kurzawa au deuxième poteau. Ce n’était toujours pas un grand PSG, loin s’en faut. Mais on va maintenant attaquer une période pendant laquelle Paris va moins jouer. Ce qui va faire grand bien aux hommes de Pochettino. Les blessés commencent à revenir, Neymar a fait tout le match, Kimpembé est rentré… Je n’irai pas jusqu’à dire que cela prend forme mais en attendant de voir ce que vont faire Lille et Lyon, le PSG compte deux points d’avance au classement » a écrit le consultant star de Canal +. À désormais moins d'un mois du choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino bénéficiera de plus de temps pour instaurer sa méthode et son style de jeu à son nouvel effectif.