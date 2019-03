PSG : Pierre Ménès ricane devant ce bug du Paris SG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Ligue des Champions.

Titulaire aux côtés de Miralem Pjanic et d’Emre Can face à l’Atlético Madrid mardi soir, Blaise Matuidi a réalisé un match tout simplement énorme avec la Juventus Turin. A la fois en attaque et en défense pour combler les trous de son équipe, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a rappelé pourquoi Didier Deschamps et Massimiliano Allegri faisaient de lui un titulaire indiscutable, peu importe le système de jeu adopté et le niveau des adversaires. Et du côté du PSG, on a sans doute d’énormes regrets en voyant les performances de Blaise Matuidi à ce niveau…

Sur son compte Twitter, Pierre Ménès a d’ailleurs remué le couteau dans la plaie, en rappelant que Nasser Al-Khelaïfi avait fait une grosse erreur en vendant Blaise Matuidi à la Juve. Surtout que ce deal avait pour but de faire de la place à un certain Adrien Rabiot dans la capitale française. « Ha encore un mot. Quand on pense que le PSG a laissé partir Matuidi exceptionnel ce soir pour faire la place à Rabiot on se dit qu’il y a des erreurs qui se payent cher » a lâché le consultant de Canal Plus, qui rigole certainement jaune en repensant à cette grosse erreur du PSG sur le marché des transferts. Ce n’est sans doute pas le seul à Paris.