PSG : Pierre Ménès règle le problème du fair-play financier

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain est actuellement placé sous surveillance par l'UEFA, qui a décidé au lendemain du mercato estival de se pencher sur les comptes du club de la capitale afin de savoir si les recrutements de Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas fait exploser le budget du PSG. Evoquant cette situation, et les futurs choix du Paris SG lors du prochain marché des transferts, Pierre Ménès estime que tout va bien se goupiller pour Nasser Al-Khelaifi.

« Le PSG a besoin d’argent pour rentrer dans le fair-play financier. Au total, ils ont besoin de 70 ME. Avec l’élimination de Monaco en Ligue des champions, ils prennent déjà 10ME de plus en droits TV, le contrat Nike va augmenter de 35ME, ça fait donc déjà 45ME qui ont été trouvés. Et le joueur qui a la plus grosse valeur marchande, c’est Angel Di Maria.... », a confié, lors de 19h30PM, le consultant de Canal+, qui ne voit donc pas le Paris Saint-Germain en grand danger. L'UEFA aura toutefois le dernier mot.