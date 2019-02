PSG : Pierre Ménès prend Mbappé pour détruire Choupo-Moting

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec un doublé samedi contre Nîmes, Kylian Mbappé a porté à 51 son nombre de buts marqués en Ligue 1, cela alors qu'il a fêté ses 20 ans en décembre dernier. De quoi épater un peu plus Pierre Ménès, lequel a toujours été fan du jeune champion du monde français, et cela même si le consultant de Canal+ n'occulte pas les occasions manquées par Kylian Mbappé face aux Gardois. Et si Kylian Mbappé reçoit ce dimanche des éloges de la part de Pierre Ménès, ce n'est pas le cas d'Eric Choupo-Moting, lequel se fait découper.

Sur son blog, Pierre Ménès est cash. « En seconde période, Mbappé a réussi un doublé après avoir beaucoup raté ou s’être heurté à un très bon Bernardoni : une reprise à bout portant sur un bon centre de Bernat et un face-à-face remporté face à Bernardoni. Cela fait donc 51 buts en 88 matchs de L1 pour le jeune prodige français, qui égale le record détenu par Skoblar de 22 buts marqués sur ses 20 premiers matchs de championnat. Sauf que l’ancien Marseillais l’avait fait à 29 ans. Alors moi je veux bien qu’on me dise qu’il a raté beaucoup d’occasions. Mais il faut voir les courses, les appels, les efforts… Et puis il joue tout le temps en ce moment, seul en pointe ou avec Choupo-Moting (ce qui revient un peu au même). Je suis désolé mais ce gamin est bluffant », avoue le consultant de la chaîne cryptée. Que ce soit sur Kylian Mbappé et sur Eric Choupo-Moting, difficile de donner tort à Pierre Ménès.