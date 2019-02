PSG : Paris favori de la LDC ? Dugarry ne dit pas non

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut nourrir de grandes ambitions, selon Christophe Dugarry.

Pour le club de la capitale, c'est peut-être l'année ou jamais. Si l'Atlético a frappé un grand coup en gagnant la Juve mercredi (2-0), les autres favoris de la C1 sont un peu passés à côté de leur premier match dans la phase finale. Le Barça a été décevant à Lyon (0-0), Liverpool a calé contre le Bayern (0-0), le Real a souffert face à l'Ajax (2-1), tout comme Manchester City à Schalke (3-2). Au final, la meilleure performance est probablement à mettre à l'actif du PSG, solide vainqueur à United (2-0). De quoi mettre Paris sur le devant de la scène européenne ? Christophe Dugarry le pense sincèrement, à l'approche de la période fatidique de la saison.

« On a vu beaucoup d'équipes en difficulté, enfin pas au niveau supposé. Ce n'était qu'un huitième de finale aller, ces équipes vont encore s'améliorer. Je pense que le PSG a toujours su qu'il faisait partie des outsiders crédibles de cette compétition. Là, on a une vision assez claire du niveau du PSG. L'organisation, l'état d'esprit... Ils ont compris quelque chose, donc on est rassuré. Le PSG peut rivaliser en termes d'intensité et de volonté. Ils sont sur la voie de la Ligue des Champions. Ils ont compris ce que demandait cette compétition. Toutes les équipes adverses ont montré des choses. Mais il n'y en a pas une qui a montré qu'elle était meilleure que le Paris Saint-Germain. Donc ça laisse un peu plus d'espoir. Le PSG est dans le match. Ils peuvent travailler dans la sérénité et continuer dans ce chemin-là », a avoué, sur RMC, le consultant, qui estime donc que les supporters franciliens peuvent se prendre à rêver lors de cette Coupe d'Europe 2019, alors que le PSG cherche à aller dans le dernier carré de la C1 depuis plusieurs saisons.