PSG : Pierre Ménès lance une bombe sur le mercato de Paris !

Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas bougé lors de ce mercato estival inédit dans sa durée. Pierre Ménès se demande si cela ne cache pas une décision radicale de Leonardo.

Les supporters du Paris Saint-Germain entament la dernière ligne droite du marché estival des transferts en se demandant ce que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont prévu comme renforts supplémentaires d’ici le 5 octobre. Les rumeurs se succèdent, mais pour l’instant aucune ne se confirme, même si le directeur sportif brésilien du PSG a l’habitude de travailler très discrètement et rapidement. Mais pour Pierre Ménès, le comportement actuel du club de la capitale sur le marché des transferts cache peut-être une décision rare prise du côté du Parc des Princes. Lors du CFC, le consultant du Canal+ a avancé une théorie qui semble surprenante et osée, mais qui n’est finalement pas si dingue que cela.

Et Pierre Ménès de donner une lecture possible de l’absence de signatures de joueurs de prestige lors de ce mercato, du moins jusqu’à aujourd’hui. « Moi j’en suis à me demander si Paris veut vraiment recruter lors de ce mercato. Est-ce que Paris ne se dit pas : « Avec l’effectif qu’on a là, on va sortir des poules de Ligue des champions tranquillement, on va se retrouver en tête de la Ligue 1 à la fin des matchs aller, comme d’habitude, et puis on aura gagné un peu de temps par rapport au covid, car on ne sait pas ce que ça va donner » et ils recruteront seulement au mercato d’hiver en janvier », a lancé Pierre Ménès, qui pense que le PSG peut donc tout miser sur janvier 2021 avec le risque quand même de se planter durant cette première moitié de saison en Europe et en Ligue 1.