PSG : Pierre Ménès ironise puissance 1000 sur Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

L'actualité du Paris Saint-Germain tourne autour de l'anniversaire de Neymar et du coup de sang de Mbappé. Pierre Ménès en rigole presque.

Entre la mini-crise qui a opposé Kylian Mbappé à Thomas Tuchel, et la fête de ce dimanche soir pour célébrer avec quelques jours d’avance les 27 ans de Neymar, l’actualité du Paris Saint-Germain est étonnante. Mais pour Pierre Ménès, tout cela doit tout de même être relativisé, le consultant de Canal+ maniant l’ironie au moment d’évoquer ces histoires qui ont pris un retentissement énorme compte tenu de la personnalité des deux joueurs concernés au PSG.

Car pour Pierre Ménès, tout cela ne mérite probablement pas qu’on en fasse des tonnes. « Mbappé a marqué aussi avant de faire la tronche en sortant, l’échange qu’il a eu avec son coach semblant peu cordial. Que le prodige français ne soit pas content de son sort, c’est son droit. Disons qu’il pourrait éviter d’exhiber ce mal-être aux yeux de tous, surtout quand son équipe mène 5-0. Mais voilà, c’est terrible en France : Le Paris Saint-Germain a gagné 5-0 et on parle du carton jaune et de la colère de Neymar, de la sortie de Mbappé. Ah, et évidemment, de l’anniversaire du Brésilien. Qui soit dit en passant doit être le premier footballeur de l’histoire à fêter son anniversaire un dimanche soir, à deux jours d’un match », chambre gentiment Pierre Ménès, qui se doute bien que pas mal de footballeurs font également ce genre de fête. Mais forcément, la notoriété de Neymar et du PSG met tout cela en avant.