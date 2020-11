PSG : Pierre Ménès tremble pour le fantôme de Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n'a pas marqué son 100e but sous le maillot du Paris Saint-Germain, et l'attaquant français inquiète même Pierre Ménès.

Avant le déplacement à Old Trafford pour y défier Manchester United, le PSG ne s’est pas vraiment rassuré à l’occasion de la réception de Bordeaux. Si pendant 45 minutes, Neymar et ses coéquipiers ont buté sur un Benoît Costil de gala, la seconde période a été insipide. A l’image du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a raté plusieurs occasions, et notamment un duel avec le portier girondin. Pierre Ménès ne le cache pas, le champion du monde français l’inquiète un peu à cet instant de la saison. Même si Mbappé peut encore inverser la tendance, le consultant de Canal+ se demande ce qu’il se passe avec l’attaquant prodige.

Pierre Ménès n’est pas rassuré pour le PSG et Kylian Mbappé. « La première mi-temps des joueurs de la capitale ressemblait à quelque chose. Malheureusement, la seconde n’a ressemblé à rien. Avec encore une fois des joueurs très loin de leur meilleure forme, je pense notamment à Mbappé qui a beaucoup de mal à retrouver du rythme après sa blessure. Appréhension ? Coup de pompe ? Coup de blues ? Je ne sais pas mais il est évident que ce n’est pas le vrai Mbappé que l’on voit depuis son retour de sélection. Neymar a fait une bonne première période mais s’est éteint physiquement en seconde. Il faut cependant lui concéder que, même lorsqu’il n’est pas bien physiquement, il continue à tenter des choses », écrit, sur son blog, le journaliste de Canal+, qui a toujours soutenu Kylian Mbappé. A ce dernier de répondre à ces doutes.