PSG : Pierre Ménès et Kylian Mbappé unis contre les rageaux

Dans : PSG.

Pierre Ménès n'a jamais caché toute l'admiration qu'il avait pour Kylian Mbappé, malgré les critiques. Et forcément les 100 buts de l'attaquant du PSG font le bonheur du consultant de C+.

Kylian Mbappé a souvent été critiqué ces derniers mois, l’attaquant français du Paris Saint-Germain étant accusé à la fois de ne pas avoir marqué un seul but cette année en Ligue des champions, d’être trop focalisé sur Neymar ou encore d’avoir pris la grosse tête. Alors qu’il a seulement 22 ans, le champion du monde sait que chacun de ses faits et gestes est scruté à la loupe, et sa quête du 100e but sous le maillot du PSG lui mettait une bonne pression supplémentaire. Mais, entré en fin de match contre Montpellier, Kylian Mbappé a vite réglé ce problème, marquant le troisième but du club de la capitale. De quoi faire le bonheur de Pierre Ménès, lequel est un supporter acharné de l’attaquant tricolore, même quand certains autres consultants s’en prennent directement à lui.

Sur son blog, Pierre Ménès a rappelé que le parcours de Kylian Mbappé était juste énorme. « Le troisième but signé Mbappé serait totalement anecdotique si ce n’était pas le 100e sous le maillot parisien. Avec 49 passes décisives en plus, le tout en 137 matchs. Un bilan monstrueux pour un joueur d’à peine 22 ans qui ne subit pourtant que des critiques sur son rendement et son comportement. Même les critiques que j’ai entendues sur le fait qu’il n’avait pas marqué à Manchester me paraissent particulièrement déplacées vu qu’il est partie prenante sur le premier et le troisième but. Encore une fois, il faudra qu’il joue à l’étranger pour que tout le monde le trouve formidable… », a ironisé Pierre Ménès, qui tout comme pour Neymar, souhaite que Kylian Mbappé reste le plus longtemps possible en Ligue 1.