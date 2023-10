Youssouf Fofana au PSG, il pose ses conditions

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un excellent début de saison avec l’AS Monaco, Youssouf Fofana a ouvert la porte au PSG, qui s’était intéressé à lui lors du mercato estival.

L’été dernier, le nom de Youssouf Fofana a timidement été associé au Paris Saint-Germain, au moment où le club de la capitale cherchait un milieu de terrain. L’international français (11 sélections) est finalement resté à Monaco, qui aurait aimé le vendre à un an de la fin de son contrat. Et pour cause, le natif de Paris est lié à l’ASM jusqu’en juin 2024 et pourra donc négocier avec les clubs de son choix dès le mois de janvier dans l’optique d’une signature pour zéro euro. Du côté de la Principauté, on espère prolonger le bail de Youssouf Fofana mais plusieurs cadors européens sont sur les rangs pour réaliser le très gros coup de l’été prochain en faisant venir le milieu défensif d’1m85 pour zéro euro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @youss_fofana

Le Paris Saint-Germain pourrait notamment se pencher sur ce dossier. Interrogé par Canal +, Youssouf Fofana a évoqué la possibilité de signer dans le club de sa ville natale. Ancien supporter du PSG, le milieu de Monaco ne serait pas insensible à l’idée de signer à Paris. Mais l’ancien joueur de Strasbourg prévient, il ne donnera son feu vert au PSG que s’il s’agit du meilleur choix pour sa carrière. Autrement dit, il saura mettre les sentiments de côté au moment de choisir son futur club.

Youssouf Fofana ouvre la porte au PSG, mais...

« C’est la ville d’où je viens, c’est le premier club que j’ai supporté. Mais je me ferai toujours passer en n°1, parce que je suis égoïste. Dans ce monde, il faut ça. Si c’est l’endroit qui fera que mes objectifs seront remplis, pourquoi pas? Sinon, j’irai ailleurs » a prévenu Youssouf Fofana, qui ne fera pas dans les sentiments ni dans le supporterisme au moment de signer au PSG ou ailleurs l’été prochain. Dans les bureaux de l’AS Monaco, on espère surtout être en mesure de convaincre le joueur de prolonger l’aventure au-delà de juin 2024. Pour cela, une qualification en Ligue des Champions semble indispensable.