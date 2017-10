PSG : Pierre Ménès est cash, à Paris « les gens s’en foutent du foot »

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain recevra l'OGC Nice en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Interrogé sur ce sujet par le site officiel du club azuréen, Pierre Ménès reconnaît que cette affiche ne passionne guère dans la capitale. Et le consultant de Canal+ va plus loin en parlant de l'intérêt de la capitale pour le football en général.

« Comment on envisage le duel entre le PSG et le Gym à Paris? On ne l’envisage pas du tout. Il faut bien comprendre qu’à Paris, les gens s’en foutent du foot. On peut avoir un Parc des Princes plein, archi-comble, alors que la grande majorité de la population ne se sent pas concernée. Paris est une ville qui n’est composée que de provinciaux : c’est, par exemple, la première ville bretonne de France. Donc les gens se foutent complètement de PSG – Nice. En plus, là, ils sont encore un peu sous le coup du « Clasico ». On en parle encore un peu plus que de la venue de Nice », explique Pierre Menés, histoire de mettre les choses au point. Au moins, les Niçois sont prévenus.