PSG : Pierre Ménès envoie deux joueurs du PSG sur la touche !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain semble être bien armé pour son déplacement de mercredi prochain à Madrid, le club de la capitale ayant un effectif au complet pour cette rencontre déjà décisive ou presque. Cependant, si Unai Emery peut se réjouir d'avoir une infirmerie vide et aucun suspendu, Pierre Ménès estime tout de même que l'entraîneur du PSG ne peut décemment pas aligner deux joueurs face au Real Madrid.

Les deux footballeurs parisiens qui n'ont pas le niveau selon le consultant sont assez simples à deviner suite au match TFC-PSG de samedi. « Deux bémols côté parisien : Daniel Alves qui a été en dessous de tout et Diarra qui me semble quand même très juste pour être titulaire à Madrid. Pour ma part, je serais plus rassuré avec Lo Celso au Bernabeu », explique, sur son blog, Pierre Ménès, dont l'avis est partagé par pas mal de monde notamment concernant Daniel Alves. Face à Toulouse, le joueur brésilien a été à la ramasse durant toute la rencontre et forcément face aux flèches madrilènes cela pourrait coûter cher au PSG. Unai Emery devra cependant avoir la main assez solide pour rayer Alves de liste du onze de départ mercredi prochain à Santiago-Bernabeu.