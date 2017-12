PSG : Pierre Ménès détruit ce joueur, « point faible » de Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir en Ligue des Champions, les critiques pleuvent sur l’équipe de la capitale.

Et plus particulièrement sur son entraîneur, Unai Emery. Mais recruté en provenance de la Juventus Turin pour son expérience des grandes soirées européennes, Dani Alves n’est pas non plus épargné. Il faut dire que l’international brésilien a livré une prestation plus que moyenne en Bavière. Crédité d’un 2/10 par le journal L’Equipe ce mardi, il a également été sévèrement taclé par Pierre Ménès.

« Le plus gros point faible hier soir, c’était clairement Daniel Alves. Il n’est pas aligné sur le premier but allemand, n’est pas attentif sur le deuxième et se fait enrhumer par Coman sur le troisième. On attend le Brésilien à un autre niveau dans ce genre de match. D’autres ont également failli : Cavani n’a pas été bon et Neymar a été inexistant » a lancé le journaliste de Canal + sur son blog. Ce dernier a néanmoins tenu à souligner la prestation d’un Parisien ayant surnagé en Allemagne. « Malgré tout, la seconde période parisienne a été meilleure, avec notamment les occases de Mbappé. Son but de la tête sur une belle remise de Cavani, son enchaînement contrôle-frappe à l’entrée de la surface ou encore sa reprise sur le gardien à la dernière minute qui aurait pu ramener le score à 3-2 ». Malgré cette déroute, le PSG a assuré l’essentiel en conservant sa première place. Mais à l’évidence, il faudra montrer un tout autre visage en 8e de finale, surtout au vu du possible tirage au sort…