PSG : Pierre Ménès attaque « les conneries » du PSG au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Ligue des Champions.

Selon Pierre Ménès, le Paris Saint-Germain a commis une très grave erreur lors des derniers marchés des transferts.

Déséquilibrée, coupée en deux... Après le nul du club de la capitale française contre Naples (2-2), qui le condamne à faire un sans-faute lors des trois dernières journées de la Ligue des Champions, la formation de Thomas Tuchel a pris cher. Sauf que d'après les dires de Pierre Ménès, l'entraîneur allemand n'est pas le principal fautif de cette équipe bancale. S'il fait son maximum pour placer ses stars offensives dans les meilleures conditions, en mettant notamment Neymar dans le cœur du jeu, l'ancien de Dortmund paie les pots cassés d'un recrutement estival loupé, et notamment dans l'entrejeu, où Rabiot et Verratti font pâle figure à eux seuls.

« Est-ce que Tuchel ne joue pas avec quatre joueurs offensifs car ce troisième milieu n'est pas là ? Il y a eu une erreur monstrueuse de recrutement au PSG. Ça fait deux ans que tout le monde sait que Motta allait arrêter. Et on n'a toujours pas trouvé... Pourtant, il y en avait des joueurs sur le marché. Vidal, Gundogan, Nainggolan, Witsel, Nzonzi, Weigl... Matuidi, il ne manque pas au PSG aujourd'hui ? Quand ils achètent, ils font des conneries. Et quand ils vendent, ils font des conneries aussi. Donc ça fait beaucoup... », a balancé, sur Canal +‏, le journaliste, qui demande donc à la direction du PSG de se rattraper dès le prochain mercato hivernal, sous peine de revivre les mêmes démons du passé en Coupe d'Europe.