PSG : Pierre Ménès arbitre du combat Rothen-Evra !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Chambré après la victoire du Paris Saint-Germain à l’aller (0-2), Patrice Evra s’est vengé suite à la qualification de Manchester United (1-3 au retour) pour les quarts de la Ligue des Champions.

Peu après le coup de sifflet final, l’ancien Red Devil s’est filmé avec Paul Pogba, se permettant de provoquer les Parisiens de la tribune présidentielle. « Ici c’est Manchester », s’amusaient les deux supporters mancuniens. De quoi agacer Jérôme Rothen. Au micro de RMC Sport, le consultant a accusé son ex-coéquipier à Monaco de manquer de respect au PSG. Ce qui n’a évidemment pas plu à Evra, lequel a promis de « mettre une bonne tarte dans (la) gueule » de son détracteur à leur prochaine rencontre.

Longtemps en conflit avec l’ex-capitaine de l’équipe de France, Pierre Ménès est donc bien placé pour rassurer Rothen. « J’ai suffisamment d’emmerdes ici pour ne pas me mêler de ça. Mais que Rothen ne s’inquiète pas trop, a réagi notre confrère de Canal+ sur Twitter. J’ai croisé Evra plusieurs fois au Parc et il n’a rien fait. Et puis Evra bon il a pas attendu ce match pour dire n’importe quoi. » Pas sûr que le feuilleton soit terminé…