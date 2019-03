PSG : Menace, insultes et gros dossiers, Evra promet de défoncer Rothen

Dans : Video, Premier League, PSG, Photo/Video.

Patrice Evra qui flambe au Parc des Princes en compagnie de Paul Pogba, Jérôme Rothen ne l’a pas digéré.

Dans une chronique virulente sur RMC, l’ancien joueur du PSG avait dégommé son ancien coéquipier à l’AS Monaco. « L'autre... Patrice Evra, qui se permet de faire une vidéo comme ça dans le carré, la tribune présidentielle au PSG, devant les supporters parisiens, les actionnaires du PSG... mais tu respectes qui mon coco?!, s'énerve notre membre de la Dream Team RMC Sport. Comment tu te mets à faire 'I love this game'?! Mais c'est une question de respect, d'éducation », avait balancé le consultant de la radio sportive.

Et la réponse n’a pas tardé, et elle est foudroyante de la part de l’ancien de Manchester United. Dans une longue vidéo de près de 10 minutes, l’ex-arrière gauche des Bleus a repris de volée Jérôme Rothen, allant même très loin en promettant de le frapper lors de leur prochaine rencontre, tout en révélant quelques détails qu’il juge croustillant de leur passé commun à Monaco. Une vidéo qui risque de faire du bruit pour deux anciens coéquipiers qui ne sont clairement plus potes, comme ils aimaient s’appeler avant.