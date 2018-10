PSG : Pierre Ménès applaudit Tuchel pour ce choix fort avec Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela fait désormais plusieurs semaines que le PSG évolue avec un Neymar repositionné en numéro 10, que cela soit en 4-2-3-1 ou en 3-5-2.

Et le changement est plutôt positif, le Brésilien donnant l’impression de s’épanouir pleinement dans cette position. Interrogé par Paris-United, Pierre Ménès a félicité Thomas Tuchel pour ce choix qu’Unai Emery n’a jamais osé faire dans la capitale française. Pourtant, cela a toujours été une évidence selon le chroniqueur de Canal Plus, qui a décidemment toujours un temps d’avance sur tout le monde...

« Neymar en 10 ? Moi j’étais très étonné qu’Emery n’essaye jamais ça l’année dernière. Je pensais que c’était la solution de mettre Di Maria au milieu, Neymar en 10 et Cavani avec Mbappé devant. Ça me paraissait évident, mais il est resté buté sur ses choix et son 4-3-3. Neymar a toutes les qualités parce qu’il dribble mais surtout il a un sens de la passe incroyable. On l’a bien vu avec les caviars distribués à Mbappé contre Lyon » a confié le journaliste de la chaîne cryptée au média parisien. Désormais, un équilibre a été trouvé avec Neymar dans cette position et il paraît difficile pour Tuchel de revenir en arrière. Sauf peut-être dans des grandes affiches européennes, où le 4-3-3 pourrait être réutilisé, qui sait.