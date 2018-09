PSG : Pierre Ménès a trouvé un boulot pour Buffon au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Très complimenté après les deux matchs de l’Equipe de France, Alphonse Areola doit désormais se reconcentrer sur le PSG.

Et pour cause, la concurrence est très forte dans le club de la capitale avec l’arrivée de Gianluigi Buffon en provenance de la Juventus Turin cet été. Mais selon Pierre Ménès, cette concurrence est saine et permet à Alphonse Areola de progresser. Le journaliste de Canal Plus estime même que la légende italienne pourrait vite se mettre « au service » de l’international français. Un luxe…

« Je ne suis pas sûr que l’arrivée de Buffon, un petit peu par l’absurde, soit une mauvaise chose pour Areola. Je suis très surpris par l’attitude de Buffon sur le banc de touche, notamment à Nîmes. Par moments on avait l’impression que c’était lui le coach. Je pense que c’est un grand homme qui saura, s’il le sent bien lui-même, se mettre au service d’Areola » a commenté Pierre Ménès, convaincu que l’arrivée de Buffon sera très positive à terme pour le gardien des Bleus et du Paris Saint-Germain. Maintenant, à lui d’être performant pour s’imposer comme le n°1 en club et essayer de grimper dans la hiérarchie avec les Bleus.