PSG : Pierre Ménès a flashé sur Mbappé à 37km/h !

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé a marqué samedi face à Lille un incroyable but en toute fin de rencontre, échappant aux défenseurs nordistes grâce notamment à une pointe de vitesse mesurée à 37km/h. De quoi impressionner tout le monde, et notamment Pierre Ménès, lequel a apprécié la copie rendue par Kylian Mbappé lors de ce PSG-Lille. Et le consultant de Canal+ de faire remarquer que le jeune attaquant français du Paris Saint-Germain prouvait encore une fois qu'il avait bien le talent annoncé.

« On retiendra surtout la nouvelle démonstration de Mbappé. Il a d'abord offert une passe décisive à Di Maria, même s'il était effectivement hors-jeu d'un mètre lorsqu'il a reçu le ballon. Ensuite, il a conclu la rencontre en inscrivant un but. On peut dire deux choses sur cette réalisation. Il a marqué dans un but vide, certes. Mais citez-moi un autre joueur capable d'accélérer à plus de 30km/h, d'échapper à un tacle par derrière et de marquer à ce moment de la partie. S'il doit un petit peu dépouiller son jeu, il a encore été très dangereux. Au-delà de ses statistiques, il a également touché le poteau et délivré des ballons à Pastore et Cavani qui auraient dû être décisifs. Il a fait un grand match », écrit, sur sur blog, Pierre Ménès, enthousiasmé par le match de Kylian Mbappé.