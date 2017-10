PSG : Mourinho l'avoue, il est prêt à dire oui au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement aux commandes de Manchester United, où il obtient de bons résultats cette saison, mais a également décroché l'Europa League en mai dernier, José Mourinho a confié dimanche lors de Téléfoot que les Red Devils n'étaient probablement pas son dernier club. Et forcément le nom du Paris Saint-Germain a été évoqué par le Special One, dont on a régulièrement fait un candidat possible au poste d'entraîneur depuis que le club de la capitale a été repris par Qatar Sport Investments.

Un scénario que José Mourinho ne repousse pas, loin de là même. « Récemment, mon fils qui habite à Londres a décidé d’aller à Paris pour regarder un match du PSG et pas à Manchester. Pourquoi ? Parce que Paris a quelque chose de spécial, de magique, sa jeunesse, sa qualité, c’est fantastique. Entraîner le PSG à l’avenir ? Tout ce que je peux dire, c’est que je suis encore un entraîneur avec des inquiétudes, des ambitions et des désirs de faire de nouvelles choses. Et je suis sûr que ne je ne terminerai pas ma carrière ici à Manchester », a lancé l'entraîneur portugais, bien trop malin pour ne pas savoir que ses propos allaient faire un gros buzz du côté de Paris, mais également en Premier League.