PSG : Pavard a dit non à Paris, il ne regrette rien

Par Alexis Rose

En quête d’un défenseur polyvalent en fin de mercato estival, le Paris Saint-Germain avait tenté sa chance avec Benjamin Pavard. En vain, le latéral français ayant préféré rester au Bayern Munich.

Lors du dernier marché des transferts, le club de la capitale française n’a pas rempli tous ses objectifs, vu que Luis Campos n’a pas réussi à recruter le défenseur central tant désiré par Christophe Galtier. Pourtant, le conseiller sportif du PSG a fait tout son possible pour faire venir Milan Skriniar, mais l’Inter a mis son veto jusqu’au bout du mercato. Face à la résistance du club milanais, Paris avait creusé d’autres pistes, dont celle menant à Benjamin Pavard. En effet, selon les informations de Téléfoot, le PSG a pensé au champion du monde 2018 pour jouer le rôle de doublure d’Achraf Hakimi et de postulant en charnière centrale. Sauf que Pavard a finalement décidé de rester au Bayern, malgré les arrivées de Noussair Mazraoui et de Matthijs de Ligt à ses deux postes. Un choix assumé par le Français, aussi pisté par l’Atlético de Madrid, Chelsea, la Juventus Turin et Manchester United.

Les clubs intéressés par Benjamin Pavard l'été dernier : Atlético Madrid, Chelsea, Juventus, Manchester United et le PSG pic.twitter.com/HIVpr8AcPe — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 18, 2022

« Peut-être qu’un jour j’irais dans un de ces clubs »

« Je me suis remis en question. J’ai eu des appels de différents clubs avec mon agent. Après, j’ai eu le coach du Bayern avec qui on a parlé et avec qui on a une bonne relation. Il m’a fait comprendre que j’étais dans ses plans, que j’étais important pour l’équipe. Peut-être qu’un jour j’irais dans un de ces clubs, on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Je suis encore un an au Bayern de Munich. Après, on a le temps de se projeter », a simplement expliqué l'international français, qui n’exclut donc pas de rejoindre un jour le PSG. Même si cela n’est pas pour tout de suite, vu que Paris est passé à autre chose en recrutant Nordi Mukiele, qui a un peu du même profil défensif que Pavard.