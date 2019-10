PSG : Pauleta veut voir les supporters à genoux devant Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Comme beaucoup d’autres observateurs, Pedro Miguel Pauleta sent le Paris Saint-Germain capable d’atteindre ses objectifs cette saison.

Le club francilien s’appuie sur un groupe compétitif et notamment composé d’individualités comme Kylian Mbappé, un attaquant qui réalisera « des choses importantes dans le football » selon le Portugais, si possible dans la capitale. « Ça serait bien pour notre club, a confié l’ancien buteur du PSG à Canal+. Quand tu as des joueurs de qualité comme lui, Neymar ou Cavani, c’est une grande chance pour nous les Parisiens. » A noter que Pauleta inclut volontairement le Brésilien dans son analyse, au risque de froisser les supporters encore rancuniers.

« Quand tu as des joueurs qui peuvent faire la différence comme Neymar, bien sûr que les supporters et les clubs doivent tout faire pour qu’il reste, a estimé l’Aigle des Açores. Il fait partie des plus grands joueurs du monde, je suis content qu’il soit resté et j’espère qu’il va faire une très belle saison. Il peut nous apporter beaucoup de bonnes choses. » D’autant que cette saison, avec ou sans l’ex-Barcelonais, Paris a les armes pour franchir un cap sous les ordres de Thomas Tuchel.

La C1, Pauleta y croit

« C’est un entraîneur qui fait un bon travail au PSG et qui a une bonne mentalité, a encensé Pauleta. Je pense que lui et l’équipe vont faire une très belle saison, nous serons contents à la fin. Avec les performances nationales, comme en Ligue des Champions. Un jour, les supporters du PSG auront cette Ligue des Champions, ils la méritent. Je ne sais pas si ce sera cette année, dans deux ou dix ans, mais un jour ça va arriver. J’espère que ça arrivera la plus vite possible. Mais aujourd’hui, je pense que le PSG a un effectif pour chercher cette coupe-là. » Un objectif que les Parisiens n'osent pas afficher pour le moment.