PSG : Paul Pogba prêt à décider le 31 août à minuit

Tandis qu'en France, la venue de Paul Pogba semble déjà acquise, la fin du feuilleton est nettement moins certaine selon les médias anglais. Le PSG pourrait devoir attendre.

« Paul Pogba proche d’un accord avec le PSG », « Le PSG va accélérer avec Paul Pogba », chaque jour des rumeurs circulent sur la signature du milieu de terrain français de Manchester à Paris. Mais de l’autre côté de la Manche, on prend encore des pincettes concernant l’imminence d’un accord entre les deux clubs, mais également entre Mino Raiola et Leonardo. Journaliste pour 90Min, Graeme Bailey explique que Paul Pogba est loin d’avoir fait son choix pour la suite de sa carrière. « Il tient à évaluer toutes les options avant de décider de son avenir », explique le reporter. Ce dernier affirme que, dans le même temps, du côté de Manchester United, on hésite à transmettre une offre record au joueur pour qu’il prolonge son contrat, ce qui n'empêche pas le champion du monde 2018 de rester totalement zen.

Car quoi qu’il arrivé, Paul Pogba n’aura qu’à choisir entre des offres salariales colossales. « Les proches du camp de Pogba disent qu'il est calme car il sait que la saison prochaine, il gagnera plus de 450.000 euros par semaine. Il lui suffit de décider si ce sera à Manchester, Paris, Madrid ou Turin , et si ce sera cet été ou le prochain », explique le média spécialisé anglais, qui ne voit donc pas le joueur français des Red Devils dire oui d'urgence à un club. Le dossier pourrait donc durer jusqu'aux ultimes instants du mercato estival 2021, Pogba n'ayant aucun intérêt à précipiter le mouvement alors qu'il a encore un an de contrat avec Manchester United. Leonardo et le PSG devront faire preuve de patience, mais ce sera le prix à payer pour s'offrir un renfort spectaculaire.