PSG : Paul Pogba et MU, on est si bien ensemble

Dans : PSG.

Courtisé par le PSG, Paul Pogba a de bonnes chances de rester à Manchester United. Les Red Devils souhaitent en tout cas mettre toutes les chances de leur côté pour conserver l’international tricolore.

Le feuilleton Paul Pogba se poursuit et se corse pour le Paris Saint-Germain. Priorité du club de la capitale pour renforcer son milieu de terrain au mercato, l’international tricolore dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec Manchester United. Et malgré cette situation contractuelle inconfortable, le vice-champion d’Angleterre en titre ne privilégie pas une vente de Paul Pogba. Tout du moins pas à n’importe quel prix, puisque Manchester United a fixé le prix de l’ancien Turinois à 75 millions d’euros au minimum. Et dans une interview accordée à ESPN, l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer a confirmé son intention de conserver Paul Pogba dans son effectif pour la saison à venir.

Solskjaer confiant pour garder Pogba

« J'espère que chaque joueur pense que Manchester United est l'endroit idéal pour gagner des trophées. Lorsque vous signez pour ce club, vous devez relever le défi. Paul est revenu et il est frais, c'est toujours un garçon si positif. Les discussions que j'ai eues avec ont toutes été positives » a confié l’entraîneur de Manchester United, satisfait du mercato de son club avec les arrivées de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund et de Raphaël Varane, l’ancien défenseur du Real Madrid. « A partir de maintenant, tout est du bonus. Je dois dire qu'avec les deux signatures que nous avons, nous nous sommes renforcés là où nous voulions le faire. Nous avons fait nos affaires tôt. Pour Varane, il n'a pas encore fait son examen médical, mais ça devrait aller. Je suis très content de ce que nous avons réalisé ». En ce qui concerne Paul Pogba, le PSG devra par ailleurs trancher entre le milieu de terrain de Manchester United et Lionel Messi. Car la masse salariale du club parisien va bientôt tutoyer des sommets historiques…