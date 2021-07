PSG : Paul Pogba, une incroyable décision ?

Dans : PSG.

Paul Pogba est annoncé comme proche du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, un accord semblant même en bonne voie entre le milieu de Manchester United et le PSG. Mais les choses ne sont pas si claires.

Entre le club de la capitale et Paul Pogba, les voyants passaient tous au vert depuis que l’on a appris que Leonardo a mis le joueur français de Manchester United sur ses tablettes. Avec à la manœuvre Mino Raiola, les choses semblaient évoluer dans le bon sens pour Paris, même s’il restait tout de même à finaliser un accord avec les Red Devils. Pour le transfert de celui qui n’a plus qu’un an de contrat, on évoque un montant de 50 millions d’euros, somme largement compatible avec les finances du Paris Saint-Germain. Mais dans cette belle histoire du mercato, Paul Pogba a évidemment son mot à dire. Et selon Sky Sports et le Daily Mail, le milieu de terrain international tricolore est loin d’être convaincu qu’il faut quitter Manchester United cet été, même si dans un an il sera libre et que le PSG peut lui offrir le dernier très beau contrat de sa carrière.

Pour les deux médias anglais, Paul Pogba aime vraiment Manchester United, et s’il ne prolonge pas son contrat avec l’équipe d’Ole-Gunnar Solskjaer d’ici la fin de l’été, cela ne signifie pas obligatoirement qu’il partira libre l’été prochain au Paris Saint-Germain ou ailleurs. « Les pourparlers entre les représentants de Pogba et Manchester United sur un nouvel accord se poursuivent, tandis que le PSG reste intéressé par la signature du milieu français. Bien qu'un transfert à Paris ne soit pas exclu, Pogba sait qu'il aura plus d'options s'il reste, l’une de ces options étant un nouvel accord pour continuer Old Trafford », précise la chaîne sportive anglaise. Cette position de Pogba aurait été renforcée par les signatures de Raphaël Varane et Jadon Sancho, le champion du monde 2018 ayant apprécié de voir que les Red Devils étaient à nouveau offensifs sur le marché des transferts. Le feuilleton Pogba est donc loin d'être terminé.