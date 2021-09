PSG : Paul Pogba a un nouveau club de coeur

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba négocie une prolongation avec ses dirigeants. Mais le milieu de terrain français, convoité par le Paris Saint-Germain cet été, n’écarte pas un départ libre. La preuve, son agent Mino Raiola a lancé un nouvel appel du pied à un club qui ne le laisse pas indifférent.

L’avenir de Paul Pogba sera probablement l’un des principaux feuilletons à suivre dans les prochains mois. Le milieu de terrain a entamé la dernière de son contrat. Une situation qui incite Manchester United à le prolonger au plus vite. Encore faudrait-il parvenir à un accord avec Mino Raiola. Certes, le Français serait séduit par le recrutement réalisé par ses dirigeants, notamment avec le retour de Cristiano Ronaldo et la venue de son compatriote Raphaël Varane.

Mais on le sait, le célèbre agent n’est pas un grand fan de Manchester United et ouvre régulièrement des portes de sortie pour son client. Nouvelle illustration lors de son entretien accordé à la Rai Sport, durant lequel Mino Raiola a évoqué un lien spécial entre Paul Pogba et son ancien club de la Juventus Turin. « Le contrat de Pogba expire l'année prochaine. Nous parlerons avec Manchester et nous verrons », a confié le représentant.

Raiola relance la Juve

« La Juventus ? C'est sûr que Turin est resté dans son cœur et il accorde une grande importance à ça, a-t-il ajouté. La possibilité de revenir à la Juventus est là mais cela dépend aussi de la Juve. » L’appel du pied ne pouvait pas être plus clair. Mais quid de l’intérêt du Paris Saint-Germain ? On se souvient que le club de la capitale s’était rapproché de l’international tricolore cet été, avant de se jeter sur Lionel Messi. La piste Paul Pogba serait-elle définitivement enterrée ? Si le Mancunien ne prolonge pas, difficile d’imaginer les Parisiens rester passifs sur ce dossier.