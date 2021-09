Esp : Pogba à zéro euro, le Barça tente le coup du siècle !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans une situation financière dramatique, le FC Barcelone ne peut plus se permettre de gros investissements sur le marché des transferts.

La preuve, le club blaugrana s’est contenté de recruter des joueurs libres cet été. Memphis Depay est arrivé gratuitement en provenance de Lyon tout comme Sergio Agüero et Eric Garcia, laissés libres par Manchester City. L’été prochain, ce sera la même chanson pour le Barça, qui doit assainir ses finances avant de réaliser à nouveau de gros transferts. Dans ce contexte, le club présidé par Joan Laporta rêve de s’offrir l’un des joueurs en fin de contrat les plus courtisés de la planète en la personne de Paul Pogba, selon les informations relayées par The Sun. En fin de contrat avec Manchester United en juin 2022, « La Pioche » n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir, ce qui a attisé la curiosité du FC Barcelone.

Le PSG toujours sur les rangs

Courtisé par le Paris Saint-Germain cet été, Paul Pogba a finalement fait le choix de rester à Manchester United. Séduit et convaincu par le mercato XXL des Red Devils, qui ont recruté Jadon Sancho, Raphaël Varane mais également Cristiano Ronaldo, le Français ne doit pas regretter son choix. Et pour cause, il réalise à titre personnel un début de saison canon à Manchester United. Malgré la belle histoire qui est en train de s’écrire cette saison, les négociations n’ont pas avancé au sujet de sa prolongation de contrat, une situation dont souhaite profiter le Barça. Le média britannique explique cependant que Barcelone est confronté à une concurrence démesurée dans ce dossier. Outre le PSG, qui reste solidement intéressé par Paul Pogba, le Real Madrid et la Juventus Turin sont sur les rangs. Autant dire que s’il fait le choix de ne pas prolonger son bail à Manchester United, le joueur formé au Havre aura l’embarras du choix pour son avenir…