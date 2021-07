PSG : Paul Pogba à Paris, pression XXL sur Leonardo

Dans : PSG.

Déjà très actif, le PSG n’est pas rassasié et aimerait s’offrir la cerise sur le gâteau au mercato avec Paul Pogba.

Le début du mercato de Paris est impressionnant avec les signatures de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. En seulement quelques semaines, l’effectif du PSG s’est renforcé de manière considérable. Et ce n’est peut-être pas terminé. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi rêvent d’une nouvelle signature ronflante avec celle de Paul Pogba, en fin de contrat en juin 2022 à Manchester United. Sur son compte Twitter, le journaliste Loïc Tanzi a confirmé l’existence de la piste menant au champion du monde 2018. Selon l’informateur de RMC, Pogba est bel et bien séduit par la perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

Pogba veut venir, Paris doit dégraisser

Les contacts sont fluides entre Leonardo et Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba. Mais la concrétisation de cette piste onéreuse dépendra uniquement de Leonardo et de sa faculté -ou non- à dégraisser au préalable. « Vous en savez beaucoup déjà avec ce qui tourne mais c'est une piste réelle si Paris arrive à vendre. Le joueur est emballé par l'idée de venir au PSG mais n'ira jamais au clash avec Manchester United » a publié le spécialiste du mercato pour RMC, pour qui tous les feux sont presque au vert pour un transfert de Paul Pogba à Paris. Le milieu de terrain de l’Equipe de France est emballé par le projet et le club de la capitale souhaite le recruter. Mais il sera indispensable de parvenir à dégraisser avant de soumettre une offre à Manchester United. Dans ce secteur de jeu, les potentiels départs d’Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira ou encore Leandro Paredes sont souvent évoqués tandis que Marco Verratti et le nouveau venu, Georginio Wijnaldum, sont bien évidemment intouchables.