PSG : Herrera n'a rien signé avec Paris, un coup de froid sur le PSG

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Mercredi, le Times a annoncé que finalement Ander Herrera avait donné son accord au Paris Saint-Germain pour rejoindre le club de la capitale de la saison prochaine, le milieu de terrain espagnol arrivant en fin de contrat à Manchester United. Pour cela, Herrera aurait obtenu que son salaire soit doublé par les dirigeants du PSG, le joueur ayant l'avantage de ne pas donner lieu à une indemnité de transfert. Plusieurs médias ont confirmé depuis qu'Ander Herrera avait validé son futur contrat au Paris SG.

Mais ce jeudi soir, Paris-United, qui suit de très près et souvent avec de bonnes infos, l'actualité du PSG, précise que rien n'est fait, Ander Herrera réfléchissant encore à son avenir. « Les feux sont au vert du côté du club de la capitale qui a mis tous les atouts de son côté pour attirer ce fameux milieu défensif qui fait tant défaut à l’effectif de Thomas Tuchel. Mais comme l’a dit le joueur de Manchester, il écoutera sa direction jusqu’au bout et prendra la meilleure décision pour lui et sa famille », précise P-U, qui reste prudent concernant une fin heureuse dans ce dossier. Il va donc falloir patienter un peu avant de savoir si Ander Herrera va rejoindre le Paris Saint-Germain, même si le leader de Ligue 1 est clairement en ballottage favorable.