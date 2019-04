PSG : Patatras, ce deal se casse la figure au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après avoir recruté Giovani Lo Celso en provenance du Paris Saint-Germain, le Bétis Séville va-t-il de nouveau faire affaire avec le club parisien dans le dossier Jesé Rodriguez ? C’était la tendance, il y a encore quelques semaines. Mais l’attaquant espagnol n’est plus totalement en odeur de sainteté en Andalousie. Et pour cause, l’ancien buteur du Real Madrid a subi les foudres de son entraîneur Quique Setien après la défaite 1-2 contre Valence en Liga. « On pourrait aller en Europe, mais il faudrait que Jesé marque 6-7 buts, et l’autre jour il a loupé quatre face à face » a-t-il notamment lâché, sans pitié.

Difficile d'un seul coup d’imaginer le Bétis Séville faire une offre de transfert à Paris pour Jesé, prêté sans option d’achat depuis janvier 2019. « L'Espagnol a encore deux ans de contrat avec le PSG, qui ne parvient pas à trouver un acheteur depuis maintenant deux ans. Avant le Betis, il avait été prêté à Las Palmas en 2017 et Stoke City en 2018 » précise RMC Sport, pour qui il ne sera pas aisé de transférer Jesé Rodriguez au prochain mercato. Thomas Tuchel doit (peut-être) d’ores et déjà se résoudre à le compter dans ses rangs l’an prochain.