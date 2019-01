PSG : Passé de cadre à remplaçant, ce jeune Parisien s’interroge

Dans : PSG, Mercato.

En l’absence des mondialistes l’été dernier, de nombreux jeunes du Paris Saint-Germain avaient profité de la pré-saison pour se montrer.

Parmi les titis les plus en vue, Christopher Nkunku avait impressionné pendant les matchs de préparation, et ce malgré son nouveau rôle de cadre auprès des nouveaux. A cette époque, on sentait venir l’éclosion définitive du milieu de terrain. Seulement voilà, le natif de Lagny-sur-Marne n’a pas réussi à confirmer. Le pur produit francilien bénéficie d’un temps de jeu correct (15 matchs cette saison) mais sans bousculer la hiérarchie.

La preuve, il n’a disputé aucun des six matchs de Ligue des Champions. Nkunku serait-il desservi par sa polyvalence ? Quoi qu’il en soit, la question d’un départ en prêt se pose inévitablement selon le quotidien Le Parisien. Le milieu de 21 ans stagne, tout comme les discussions pour la prolongation de son contrat qui expire en 2020. La seule bonne nouvelle, c’est que les coupes nationales pourraient lui offrir du temps de jeu, et peut-être le rassurer sur son avenir au PSG.