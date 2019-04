PSG : Pas fan d'Emery, il adule le nouveau Ancelotti à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis près d’un an, Thomas Tuchel fait l’unanimité dans le vestiaire du club de la capitale, en dépit d’une saison chaotique entre la désillusion en Ligue des Champions, et l’élimination précoce en Coupe de la Ligue. Pas toujours titulaire l’an passé aux yeux d’Unai Emery, Angel Di Maria fait partie de ceux qui apprécient particulièrement le management de l’entraîneur allemand. Et pour cause, le coach parisien a tout de suite fait de l’ancien Madrilène un joueur essentiel de son dispositif, la plaçant sur le même pied d’égalité que Neymar ou Mbappé. Et sur l’antenne de Canal Plus, l’Argentin a remercié Thomas Tuchel, louant son management et le comparant carrément à un certain Carlo Ancelotti. Beau compliment...

« Tuchel et Emery ? Ce sont deux personnes très différentes. Tuchel est très proche de ses joueurs, il aime bien plaisanter avec nous, il est toujours en train de rire, et je crois que c’est important pour l’équipe. J’ai eu beaucoup d’entraîneurs, et je crois que ceux qui se ressemblent le plus sont Ancelotti et lui. Ils sont tous les deux proches des joueurs, ils nous donnent tout, et je crois que c’est important. Si ça me plait ? Oui, c’est beaucoup mieux, l’entraîneur est détendu, on sait que quand il faut s’entraîner, on s’entraîne, mais quand l’entraînement se termine, on se détend, on rigole… C’est très important pour toute l’équipe » a confié un Angel Di Maria, qui préfère donc largement le management de Thomas Tuchel à celui d’Unai Emery. Cela ne surprendra personne à Paris…