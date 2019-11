PSG : Pas de Neymar au Real, Zidane n’a pas mâché ses mots

Dans : PSG.

Comme le FC Barcelone, le Real Madrid était annoncé parmi les prétendants de Neymar cet été. Mais une chose est sûre, c’est que l’intérêt madrilène ne venait pas du coach Zinédine Zidane.

Décevant et peu impliqué à Santiago Bernabeu mardi, Neymar n’a sûrement donné aucun regret au Real Madrid suite à l’échec du mercato estival. Rappelons que la Maison Blanche, prête à devancer le rival barcelonais sur ce dossier, a tenté d’arracher l’attaquant du Paris Saint-Germain. L’initiative vient surtout du président Florentino Pérez, fan du Brésilien depuis longtemps. On se souvient que le dirigeant était passé proche de sa signature avant son transfert au Barça.

Quelques années plus tard, sa nouvelle tentative n’a pas non plus abouti, le Real Madrid n’ayant proposé que 120 millions d’euros plus un joueur qui, selon les informations de Soccer Link, ne serait pas Gareth Bale, James Rodriguez ni Lucas Vazquez. Quoi qu’il en soit, la proposition n’a pas suffi pour convaincre le Paris Saint-Germain, dont le refus a dû soulager Zinédine Zidane. Car contrairement à son président, l’entraîneur merengue n’est pas du tout fan de Neymar.

Neymar le « fainéant »

De son côté, le Français n’avait aucune envie d’accueillir l’international auriverde et l’aurait bien fait comprendre en interne. « C’est un fainéant ! Je ne veux pas d’un mec qui ne travaille pas et qui mise uniquement sur son talent », aurait lâché le technicien, selon une révélation du livre de Soccer Link « PSG : Changer ou mourir ». Une anecdote qui confirme son envie de tout miser sur Kylian Mbappé l’été prochain.