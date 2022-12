PSG : Pas de coupe pour Hakimi et Mbappé, le repos prime

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pas de vacances pour le moment pour Kylian Mbappé, à peine revenu du Mondial au Qatar. Le prodige parisien sera présent en Ligue 1 pour la réception de Strasbourg et le déplacement à Lens. Ensuite, comme Hakimi, ce sera repos forcé pour démarrer 2023.

Infatigable Kylian Mbappé ! Le joueur français a déjà digéré le mois de coupe du monde et la finale sans fin contre l'Argentine. Trois jours après la déception de Losail, il était déjà présent à l'entraînement du PSG. Et, ce n'était pas pour faire de la figuration. L'attaquant est focalisé sur la reprise de la Ligue 1 avec le match de Strasbourg dans le viseur. Il figure d'ailleurs sans surprise dans le groupe convoqué pour le match de mercredi au Parc des Princes. Le RC Lens devrait aussi le voir au stade Bollaert dimanche pour le choc au sommet entre les deux premiers du championnat.

Galtier a obtenu un peu de relâche pour Mbappé

Un rythme effréné qui pose question. Si les supporters du PSG se réjouissent de voir leur star française continuer à les éblouir, il ne faudrait pas que Mbappé en fasse trop alors que les rendez-vous importants arrivent plus tard. Le point d'orgue étant, pour le moment, le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern en février. Christophe Galtier en est conscient, il ne veut pas frustrer son joueur mais un repos est souhaitable. Celui-ci arrivera début janvier selon les informations de l'Equipe, au détriment du 32e de finale de coupe de France face à Châteauroux.

Kylian Mbappé et Neymar retenus dans le groupe du PSG contre Strasbourg : https://t.co/JuRamaUyZ3 pic.twitter.com/hlR4sMr52I — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 27, 2022

Christophe Galtier l'a confirmé à demi-mot en conférence de presse, mettant Achraf Hakimi dans le même panier après son épopée avec le Maroc au Qatar. « Il y avait la volonté pour Hakimi et Mbappé de revenir et d'enchaîner les deux matches. À partir du moment où ils sont bien physiquement et mentalement, on n'avait aucun intérêt à se priver d'eux. Il faudra voir la gestion pour pouvoir aérer leur calendrier (en janvier). On a une réflexion sur ça », a t-il expliqué. Cela ne sera pas si facile pour Mbappé, très concerné par les statistiques individuelles et le fait d'écrire sa propre histoire. Toutefois, s'il veut maintenir son niveau stratosphérique sur plusieurs mois, un repos semble inévitable et Mbappé le comprendra aisément.