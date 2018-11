PSG : Pas d'inquiétude pour Mbappé, plus grave pour Neymar ?

Dans : PSG, Equipe de France, Foot Mondial.

La soirée de mardi soir a été particulièrement difficile à vivre pour les supporters du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, Neymar et Kylian Mbappé sont tous les deux sortis sur blessure lors des matchs de leurs sélections respectives contre le Cameroun et l’Uruguay. Ce mercredi matin, les nouvelles communiquées par RMC Sport au sujet de l’attaquant de l’Equipe de France sont plutôt rassurantes. « Kylian Mbappé souffre d’une contusion à l’épaule droite, après le premier diagnostic posé par le staff médical de l’équipe de France. Mais il ne s’est pas déboîté l’épaule. D’après cette même source proche du staff des Bleus, il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant à la gravité de la blessure de Kylian Mbappé, qui va passer tout de même un examen ce mercredi avec son club » explique la radio.

Concernant Neymar en revanche, l’inquiétude est un peu plus importante. Mardi soir sur Instagram, le Brésilien se voulait pourtant rassurant. « Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des messages en me souhaitant un bon rétablissement. Je pense que ce n’est rien de grave » expliquait-il. Reste que selon les premières informations communiquées par le staff brésilien, il s’agirait tout de même d’une lésion à l'adducteur de la cuisse droite. Reste à savoir, avec les résultats des examens dans les prochaines 24 heures, la gravité de celle-ci. Espérons pour le PSG, qui affrontera Liverpool dans une semaine, que cette lésion ne soit pas trop importante. Sinon, le Brésilien pourra oublier le rendez-vous face aux Reds.