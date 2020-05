PSG : Parti pour 15 ME, il veut revenir en superstar

Dans : PSG.

Et si le PSG rachetait un joueur vendu l'été dernier à Leverkusen ? C'est le rêve de Moussa Diaby pour les années à venir.

Le problème des jeunes issus de son centre de formation, le Paris Saint-Germain le connait très bien. Malgré l’incroyable vivier que représente la région parisienne, le bassin de jeunes footballeurs le plus fourni d’Europe selon les recruteurs, faire sa formation au PSG et s’y imposer en équipe première reste une mission extrêmement délicate. Même les joueurs confirmés comme Alphonse Areola ou Adrien Rabiot se cassent les dents, et seul Presnel Kimpembe parvient à réellement tirer son épingle du jeu. Chaque été, de nombreux joueurs prometteurs quittent donc le Paris SG pour aller tenter leur chance ailleurs, souvent à l’étranger. Avec un certain succès, comme c’est le cas de Moussa Diaby. Intenable lors de la journée de reprise de Bundesliga le week-end dernier, le milieu offensif s’éclate à Leverkusen. Le pur parisien est parti pour devenir, à seulement 20 ans, l’une des valeurs sures d’un club qui vise la Ligue des Champions en fin de saison. Arrivé en Allemagne pour 15 ME, Moussa Diaby rêve donc de chanter de statut aux yeux du PSG, et pourquoi pas d’y revenir dans quelques années comme une star confirmée.

« A Leverkusen, je savais que j’allais avoir plus de temps de jeu qu’au PSG. Il fallait que je quitte Paris. Paris c’est mon club formateur, je lui en suis très reconnaissant. Mais il fallait que je quitte Paris. Il faut être patient, il y a d’autres joueurs qui l’ont fait. Je n’étais pas dans cette optique de trop attendre pour avoir du temps de jeu. Je pense que j’ai fait le bon choix en partant du PSG. J’étais dans l’optique de me dire de partir pour revenir un jour, mais dans un autre statut. Oui, c’est dans la tête de tous les Titis parisiens. Je pense toujours à l’équipe de France A. C’est dans la tête de tous les jeunes Français et pourquoi pas aller chercher un plus grand club comme le PSG », a fait savoir à TF1 le milieu offensif, qui sait que ces rêves de retour se réalisent rarement. Mais le PSG l’a par exemple montré avec Abdou Diallo, il n’hésite jamais à investir sur un joueur en qui il croit, même s’il lui est passé sous le nez auparavant lors de sa formation en France.