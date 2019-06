PSG : Paris vs MU, la bataille s'organise pour Oblak

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Comme chaque été, le Paris Saint-Germain cherche un gardien au mercato. En effet, la tendance n’est pas vraiment à une promotion pour Alphonse Areola, le club de la capitale multipliant les pistes. Keylor Navas, David De Gea… Nasser Al-Khelaïfi espère toujours s’attacher les services d’une pointure à ce poste. Et à en croire les informations obtenues par ESPN, c’est désormais au tour de Jan Oblak de faire l’objet d’un intense forcing de la part de la direction parisienne. Même si ce dossier paraît très délicat à mener à son terme…

Et pour cause, le gardien des Colchoneros dispose d’une clause libératoire à 120 ME. Un premier obstacle presque insurmontable pour le Paris Saint-Germain, encore et toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. De plus, la concurrence est présente dans ce dossier puisque Manchester United, qui pourrait perdre David De Gea dans les prochaines semaines, est également intéressé par la venue du gardien Slovène. C’est donc une bataille qui est doucement en train de s’organiser entre MU et le PSG pour recruter Jan Oblak. A moins que Paris, malin, ne décide de laisser Oblak à Manchester afin de récupérer plus facilement David De Gea.