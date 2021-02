PSG : Kean, mieux qu'un super joker à Paris !

Dans : PSG.

Moise Kean a une nouvelle fois sorti le PSG d'un mauvais pas en offrant la victoire à son équipe face à Nice.

À quelques jours du choc face au FC Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG s'est difficilement imposé face à l'OGC Nice samedi après-midi. Si ce succès permet aux Parisiens de reprendre la tête de la Ligue 1 (en attendant les rencontres de Lyon et Lille), la prestation des champions de France en titre n'a pas forcément rassuré. Concédant beaucoup d'occasions, les Franciliens ont finalement fait la différence en fin de match grâce à un but de Moise Kean. Prêté par Everton, le joueur de 20 ans a inscrit son 10e but de la saison en Ligue 1, son 12e toutes compétitions confondues, le tout en 22 apparitions. Si tout n'a pas été parfait, loin de là, la prestation du buteur a été saluée par de nombreux observateurs. C'est notamment le cas d'Habib Beye, qui s'est montré très élogieux envers l'attaquant italien au micro de Canal+.

« Je l’aime beaucoup parce que c’est un joueur de collectif. On sent que ce n’est pas un joueur individualiste. Il a aussi profité de quelques blessures. Personne n’attendait de lui son rendement actuel. Tout le monde voyait en lui un joker de luxe sans forcément être très présent offensivement à travers Icardi, Di Maria, Neymar ou Mbappé… Je trouve que c’est un joueur très important pour le Paris Saint-Germain. Il est un aspect très positif pour cette équipe. Il prône des valeurs dans son jeu que certains n’ont pas et cela crée un équilibre, je trouve » a déclaré le consultant. Suffisant pour être titulaire au Camp Nou mardi soir prochain ? Pas certain... À l'extérieur, Mauricio Pochettino devrait choisir d'aligner Mauro Icardi aux côtés de Kylian Mbappé, gardant son joker de luxe sur le banc.